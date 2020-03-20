 

В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют трамваи и троллейбусы

20.03.2020, 1:31, Разное

В столице Башкирии пошли на серьезные меры в связи с пандемией COVID-19. Работники транспортной отрасти начали дезинфицировать трамваи и автобусы.

Все необходимые процедуры проводятся в депо до выхода транспортных единиц на рабочие маршруты, пишет ToDay News Ufa. Власти выразили надежду, что подобный шаг поможет снизить динамику распространения коронавируса в России.



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