США временно приостановили выдачу виз

20.03.2020, 1:20, Новости дня

Госдепартамент США принял решение о временной приостановке выдачи туристических и иммиграционных виз из-за вспышки коронавируса. Вместе с тем, по словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ванессы Эккер, диппредставительства США за границей будут продолжать оказывать услуги по выдаче срочных виз и что услуги для граждан США будут по-прежнему доступны. Когда выдача виз возобновится, пока сказать трудно.

«Госдепартамент принял решение временно остановить процесс выдачи виз, иммиграционных и неиммиграционных. Когда ситуация (с новым коронавирусом – ГА) будет урегулирована, американские посольства и консульства будут работать, как прежде. Необходимо отметить, что если налицо срочная ситуация, когда существует необходимость поехать в США, если человеку нужна виза, то можно позвонить и обратиться в посольство… », – сказала официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки».