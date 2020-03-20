США приветствуют принятие бюджета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

20.03.2020, 1:20, Новости дня

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял бюджет Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине на 2020 год и продлил мандат миссии на предстоящий год. Глава миссии США в ОБСЕ, посол Джеймс Гилмор давно призывал государства, входящие в ОБСЕ, продемонстрировать свою поддержку мирному урегулированию конфликта в Украине, приняв бюджет СММ. «Финансовая поддержка Специальной мониторинговой миссии – выражение политической решимости поддержки мирного процесса», – говорится в опубликованном в четверг заявлении Гилмора.

СММ – невооруженная гражданская миссия, которая от лица ОБСЕ следит за обстановкой на местах в Украине. Главная задача миссии – беспристрастно и объективно отчитываться о ситуации в Украине, содействуя диалогу между различными сторонами. Соединенные Штаты стремятся повысить потенциал СММ и, что не менее важно, обеспечить безопасность и благосостояние людей, которые не побоялись подвергнуть себя реальному риску для жизни при выполнении этих важных задач.

Принятый сегодня бюджет увеличен на 8% по сравнению с бюджетом на 2019 год и отвечает договоренностям, достигнутым на саммите «Нормандской четверки» в декабре прошлого года и Трехсторонней контактной группой. Соединенные Штаты полностью поддерживают позиции, включенные в бюджет, и надеются, что это станет шагом вперед на пути к дальнейшей реализации договоренностей.

При этом миссия США в ОБСЕ также отмечает, что мандат СММ распространяется на Крым, где российские власти по-прежнему отказываются разрешить миссии осуществлять свою деятельность. Из Крыма еженедельно поступают сообщения о преследованиях, дискриминации и актах репрессий против крымских татар и других граждан Украины.

«Мы призываем Россию позволить СММ следить за ситуацией в Крыму и прекратить вводить ограничения на выполнение СММ своей миссии на востоке Украины», – подчеркнул Гилмор.