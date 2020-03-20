Светлана Лобода призналась поклонникам, что никогда не любила свое имя

20.03.2020, 1:09, Разное

Светлана Лобода призналась, что не любит свое имя, но при этом очень гордится фамилией. Такое заявление певица сделала в своем личном блоге в Instagram.

Светлана Лобода родилась и провела детство в Киеве. На днях певица призналась фанатам, что никогда не любила свое имя. Звезде всегда казалось, что оно не раскрывает ее бунтарский характер. В школе артистку называли только по фамилии, чему она была очень рада, потому что считала ее очень громкой.

По словам Лободы, ее часто спрашивают, не псевдоним ли это, а она в свою очередь гордится, что создала из отцовской фамилии бренд. В комментариях поклонники отметили звучность имени Светлана и напомнили, что оно означает «яркая, светлая». Среди фанатов даже нашлись люди с такой же фамилией, которые тоже гордятся ею.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода отложила свой концертный тур по Германии по причине ситуации с коронавирусом.