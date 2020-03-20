 

Россиян призвали покинуть Колумбию «в максимально короткие сроки»

20.03.2020, 0:53, Новости дня

Посольство РФ в Колумбии рекомендовало российским гражданам покинуть эту южноамериканскую страну из-за распространения коронавируса.

В российском посольстве отметили, что количество рейсов вылета за пределы Колумбии «постоянно сокращается», порекомендовав в связи с этим «покинуть колумбийскую территорию в максимально короткие сроки», передает ТАСС.

В диппредставительстве также предупредили, что консульский отдел посольства РФ «временно приостанавливает работу» на время тотального карантина в Боготе, который будет действовать с 20 по 23 марта.

Во вторник, 17 марта, президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. 19 марта власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в прошлую среду, 11 марта, ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно онлайн-карте распространения COVID-19 от «Яндекса», к утру пятницы в Колумбии зафиксировано 102 случая заражения коронавирусом.



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