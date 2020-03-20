 

Мнение: Освобождение мухафазы Аль-Джавф

20.03.2020, 0:50, Разное

В дополнение к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5718885.html о взятии Хазма.
Большое видео от хуситов о взятии Хазма и освобождении провинции Аль-Джавф.

По содержанию:
Бои на подступах к столице провинции Аль-Джавф, вступление в город, многочисленные трофеи (разнообразная бронетехника, ствольная артиллерия, РСЗО, тачанки, инженерная техника, просто автомашины), пленные.

Согласно официальному заявлению командования хуситов, в боях за Хазм и прилегающую территорию было разгромлено 6 бригад хадистов и саудитов. Разгрому поспособствовал переход местных племен на сторону хуситов.
Само наступление планировалось еще в ноябре 2019 года. По заявлениям некоторых источников, к его планированию приложил руку Кассем Сулеймани во время тайного визита в Йемен осенью 2019 года.

Плюс свежие образчики военной пропаганды хуситов.

Источник: Colonel Cassad



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