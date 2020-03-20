 

Князь Монако Альбер II стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом

20.03.2020, 0:45, Разное

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, однако состояние его здоровья не вызывает опасений, сообщила его канцелярия. Он стал первым главой государства, у которого подтвердилось заболевание COVID-19, всего в стране пока меньше десятка заражений.

Ранее инфицирование подозревали также у президента Бразилии Жаира Болсонару (заболевание подтвердилось у его пресс-секретаря), однако его повторные тесты были отрицательными. Среди высокопоставленных мировых политиков SARS-CoV-2 19 марта также обнаружили у главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.

Ранее коронавирусом также заразились министр внутренних дел Австралии Питер Даттон, министр культуры Франции Франк Ристер, жена премьера Канады Джастина Трюдо и еще ряд иранских чиновников: несколько вице-президентов и членов парламента, глава национального Олимпийского комитета, советник аятоллы Хаменеи и другие.

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Источник: Новая газета



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