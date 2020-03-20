 

Суды в России меняют правила работы из-за карантина

20.03.2020, 0:30, Новости дня

Из-за коронавируса суды будут работать по новым правилам. Во-первых, теперь на процессы не будут пускать никого, кроме, собственно, сторон. Во-вторых, ограничат рассмотрение уголовных и административных дел — будут работать только над теми, которые отложить по закону уже нельзя.

Правосудие на карантине. Меры по сдерживанию распространения коронавируса не прошли мимо и российских судов, уже вчера громкий процесс Александра Дрыманова, многочисленные СМИ освещали от закрытых дверей Московского городского суда. Заходить внутрь репортерам и всем, кто не является участником процесса, было запрещено.

Таково постановление президиума Верховного суда. Ограничение коснется судов не только общей юрисдикции, но и арбитражных. В период до 10 апреля рассматриваться будут только те дела, которые невозможно перенести на другой срок – то есть, безотлагательные.

Правило применимо и к процессам, связанным с нарушением прав детей. Однако с учетом специфики дел, которые рассматриваются каждым конкретным судом, председатель может принять решение не прекращать деятельность суда полностью, а продолжить или начать рассмотрение тех дел, которые на его взгляд попадают под принцип безотлагательности. Большинство российских судов, имеющих техническую возможность, рассматривать дела будут по видеосвязи. А вот подать исковое заявление или ознакомиться с делом лично до 10 апреля станет невозможным.

Однако обратиться в суд можно будет с помощью интернет-сервисов, а также по электронной почте. На новый порядок работы суды перешли уже по всей стране. Что же до мировых судей принимающих граждан на участках, большинство из них, по крайней мере, в столице, сегодня пока не приостановили работу.

Многие дела ожидавшие рассмотрение в ближайший месяц отложены на неопределенный срок. В то же время суды продолжат выдачу судебных приказов, а также рассмотрение дел в упрощенном порядке. Всем судьям и сотрудникам аппарата надлежит следить за самочувствием и при малейших признаках заболевания уйти на четырнадцатидневный карантин.



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