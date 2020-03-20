Зачем американцы открыли 15 секретных биологических лабораторий на Украние

20.03.2020, 0:30, Новости дня

Владимира Зеленского просят проверить, чем именно на Украине занимаются сразу 15 американских биологических лабораторий. Детали их работы засекречены. Даже руководству Украины ничего не объясняют. Ранее представитель китайского МИД заявил, что коронавирус в КНР завезли американские военные.

На Украине точно знают, что они есть — американские биомедицинские лаборатории. Но не больше. 15 центров по изучению — неясно чего, от чего и зачем. И даже когда хотели выяснить — все тщетно.

Но что же так тщательно скрывают и зачем? Известно, что похожих биолабораторий больше двухсот. И не только на Украине. Еще в ряде стран постсоветского пространства и не только. Появились они уже там давно — с середины нулевых. И цель изначально звучит как благая. Исследовать, как те или иные этносы переносят различные вирусные бактериальные заболевания. Вновь — американская демократия на страже. Если бы не одно но.

"Где публикации? Которые говорят "вот мы исследовали" народ в Зимвабве, народ где-то в Судане, на Украине, в Грузии. На Украине в Грузии, где? Где? Где вот эти исследования, чтобы все мировое сообщество, поставив руку у сердца, сказало "ах, какие вы молодцы, мы теперь знаем, как победить большинство болезней", — интересуется Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества".

Украинцы достигли точки кипения, когда Китай открыто обвинил США в том, что их военные причастны к распространению коронавируса в Китае. С таким заявлением выступил официальный представитель министра иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. И на эту мысль крайне важно обратить внимание. В условиях, когда коронавирус удалось купировать, Пекин разбирается — откуда он появился. Ведь те же американцы клеймят Китай за начало пандемии.

"Китайские представители официальные, они, что называется, не делают оговорок. Китай начинает активно включаться в контрпропагандистскую войну. Китай неоднократно в самых разных СМИ допускал такие в кавычках утечки, что все это было принесено американцами, какие-то зарубежные американские лаборатории. Были задействованы в этом процессе", — считает Алексей Маслов, востоковед, профессор НИУ ВШЭ.

Уже давно эксперты муссируют два факта — бациллу в Китай могли завести, и этот вирус, возможно, был создан в лаборатории. Вопрос напрашивается сам собой — а если инфекцию синтезировали на Украине? Да и в кругах вирусологов много обсуждали — американцы работают над разными вирусами, которые можно отнести к категории "биологическое оружие". Была и критика и расследования. Даже известны конкретные лаборатории, которые закрыли.

"Понятно, что вот эту вот лабораторию охраняли некие американские военные, и есть предположение, что часть из них попали на международные военные игры, которые проходили в Ухане, в октябре 2019 года. Последние исследование, которые провели китайцы, говорят о том, что вирус, который попал на этот рынок, оказался привнесенным извне", — отметил Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества".

В СМИ много раз обсуждали — в этих секретных лабораториях на Украине ставили эксперименты на людях. Даже писали, что 15 человек погибли в ходе исследований, их потом кремировали.

И учитывая все страшные подробности, коих может быть немало, возникает вопрос — пойдут ли украинские власти на то, чтобы раскрыть карты? Когда стоит вопрос о безопасности людей на всей земле? И, наконец, выяснить — в какой пробирке родился коронавирус.