 

Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19

20.03.2020, 0:17, Разное

Симптомы коронавируса у человека  

Количество зараженных COVID-19 по всему миру в середине марта 2020 года превысило психологическую отметку в 200 тысяч человек. Счет умершим идет на тысячи. Медики выявили симптомы коронавируса, которые чаще всего проявляются у зараженного человека.   

К ним относятся:  

  • повышение температуры  
  • утомляемость  
  • сухой кашель  
  • заложенность носа, насморк  
  • боли в груди и мышцах  

В большинстве случаев симптомы коронавируса проявляются постепенно и слабо выражены. Иногда инфицированные жалуются на дыхательную недостаточность. У пожилых людей болезнь протекает тяжелее и может быть осложнена хроническими заболеваниями.   

Примечательно, что у некоторых заразившихся симптомов коронавируса не наблюдается. У большинства – около 80% – болезнь проходит в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Инкубационный период коронавируса – от двух до 14 дней, в это время симптомы отсутствуют.  

Первые симптомы коронавируса  

  • повышение температуры до 37,5-37,6 градуса  
  • головные боли  
  • насморк 
  • слабость 
  • конъюнктивит  

Как проявляется коронавирус? Описание симптомов COVID-19 похоже на признаки гриппа. Человек чувствует слабость и недомогание, поднимается температура.   

После появления первых признаков коронавируса могут дать о себе знать новые симптомы – затрудненное дыхание, начальная стадия легочной недостаточности, боль за грудиной, нарушение работы пищеварительной системы. В более редких случаях больные жалуются на учащенное сердцебиение. Симптомы коронавируса у мужчин и женщин одинаковые.  

Симптомы коронавируса у детей  

Ученые долго проводили исследования о том, как передается коронавирус. Выяснилось, что передача COVID-19 в большинстве случаев осуществляется между взрослыми, тогда как детей среди заболевших крайне мало.   

Более того, оказалось, что в большинстве случаев после окончания инкубационного периода заболевание у детей протекает практически бессимптомно. 

По данным исследователей, температура у некоторых детей была повышенная, но не более 39 градусов, некоторые чихали. Внутри легких COVID-19 себя почти не проявлял: только у пяти пациентов медики обнаружили небольшие изменения в легочных тканях.   

Симптомы коронавируса – лечение  

Вакцины от коронавируса COVID-19 пока не существует, ученые по всему миру занимаются ее созданием. При первых признаках коронавируса рекомендуется немедленно самоизолироваться и вызвать медиков на дом. Они возьмут анализы, и в случае положительного результата больного поместят в стационар. Самолечением заниматься не рекомендуется.   

Для снижения температуры и обезболивающего эффекта во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали принимать парацетамол. Но стоит помнить, что лекарством он не является. Перебарщивать с парацетамолом не стоит: высокие дозы обладают токсическим действием.   

Для борьбы с коронавирусом и симптомами эксперты советуют укреплять иммунитет. Правильное питание, занятие спортом, а также соблюдение элементарных правил гигиены позволят защититься от COVID-19.



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