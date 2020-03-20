Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
20.03.2020, 0:17, Разное
Симптомы коронавируса у человека
Количество зараженных COVID-19 по всему миру в середине марта 2020 года превысило психологическую отметку в 200 тысяч человек. Счет умершим идет на тысячи. Медики выявили симптомы коронавируса, которые чаще всего проявляются у зараженного человека.
К ним относятся:
- повышение температуры
- утомляемость
- сухой кашель
- заложенность носа, насморк
- боли в груди и мышцах
В большинстве случаев симптомы коронавируса проявляются постепенно и слабо выражены. Иногда инфицированные жалуются на дыхательную недостаточность. У пожилых людей болезнь протекает тяжелее и может быть осложнена хроническими заболеваниями.
Примечательно, что у некоторых заразившихся симптомов коронавируса не наблюдается. У большинства – около 80% – болезнь проходит в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Инкубационный период коронавируса – от двух до 14 дней, в это время симптомы отсутствуют.
Первые симптомы коронавируса
- повышение температуры до 37,5-37,6 градуса
- головные боли
- насморк
- слабость
- конъюнктивит
Как проявляется коронавирус? Описание симптомов COVID-19 похоже на признаки гриппа. Человек чувствует слабость и недомогание, поднимается температура.
После появления первых признаков коронавируса могут дать о себе знать новые симптомы – затрудненное дыхание, начальная стадия легочной недостаточности, боль за грудиной, нарушение работы пищеварительной системы. В более редких случаях больные жалуются на учащенное сердцебиение. Симптомы коронавируса у мужчин и женщин одинаковые.
Симптомы коронавируса у детей
Ученые долго проводили исследования о том, как передается коронавирус. Выяснилось, что передача COVID-19 в большинстве случаев осуществляется между взрослыми, тогда как детей среди заболевших крайне мало.
Более того, оказалось, что в большинстве случаев после окончания инкубационного периода заболевание у детей протекает практически бессимптомно.
По данным исследователей, температура у некоторых детей была повышенная, но не более 39 градусов, некоторые чихали. Внутри легких COVID-19 себя почти не проявлял: только у пяти пациентов медики обнаружили небольшие изменения в легочных тканях.
Симптомы коронавируса – лечение
Вакцины от коронавируса COVID-19 пока не существует, ученые по всему миру занимаются ее созданием. При первых признаках коронавируса рекомендуется немедленно самоизолироваться и вызвать медиков на дом. Они возьмут анализы, и в случае положительного результата больного поместят в стационар. Самолечением заниматься не рекомендуется.
Для снижения температуры и обезболивающего эффекта во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали принимать парацетамол. Но стоит помнить, что лекарством он не является. Перебарщивать с парацетамолом не стоит: высокие дозы обладают токсическим действием.
Для борьбы с коронавирусом и симптомами эксперты советуют укреплять иммунитет. Правильное питание, занятие спортом, а также соблюдение элементарных правил гигиены позволят защититься от COVID-19.
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