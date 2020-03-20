Эксперты: пандемия коронавируса может спасти человечество

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20.03.2020, 0:17, Разное

Пока весь мир ждет результатов тестирования вакцины против коронавируса, ученые сделали смелое заявление: пандемия может стать настоящим спасением для многих людей. Как пишет издание “Царьград” со ссылкой на портал Science Alert, это можно объяснить улучшением качества воздуха, а также снижением потребления электроэнергии.

Стоит обратить внимание на то, что во время карантина в нескольких странах стало чище. Причина – снижение выделяемых электростанциями выбросов веществ в атмосферу. Не загрязняет воздух и транспорт. Ведь плохая экология способствовала смерти людей. Теперь же число выживших перекроет смертность из-за новой формы коронавируса.

В Китае, например, благодаря незагрязненной атмосфере выжили 77 тысяч пожилых граждан и детей. Это в несколько раз больше, чем количество смертей от коронавируса. А на севере Италии заметили, что в воздухе стало меньше диоксида азота. Однако ученые пока не могут предоставить все данные, которые докажут выдвинутую гипотезу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT

На данный момент COVID-19 обнаружили у 229 тысяч жителей планеты. Из них 9,3 тысячи – скончались. Оправились от коронавируса 36,8% зараженных.



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