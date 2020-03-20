 

Авиакомпания «Победа» вывезла из Черногории 382 российских туриста

20.03.2020, 0:16, Новости дня

Два самолета авиакомпании «Победа» в четверг доставили из Черногории в Россию 382 гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Черногории Кирилл Киржа.

«Только что из Подгорицы в Москву вылетел второй самолет компании «Победа». Всего двумя рейсами авиакомпании отправились в Россию 382 человека, ранее рейс авиакомпании S7 вывез 176 человек», – приводит слова дипломата ТАСС.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В среду Черногория разрешила выполнение одного чартера с россиянами из Тивата.

В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена. Позднее на эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса.



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