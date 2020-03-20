Старшая дочь Умы Турман выпускает дебютный музыкальный альбом

20.03.2020, 0:15, Разное

Актриса Майя Хоук, дочь знаменитых голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука, уже несколько лет активно покоряет киноиндустрию. А недавно решила попробовать себя еще и в музыке. Летом прошлого года она записала первую песню, затем вторую, а теперь – объявила о выходе полноценного альбома. Новость Майя сопроводила новым клипом – на песню By Myself.

Этот альбом – случайность. Это коллекция секретных сообщений, тайных связей с разными людьми в моей жизни,

– загадочно описывает альбом Хоук, называя главный посыл пластинки – показать, как “проецировать мысли о себе на других людей”. Песни сборника посвящены двум, казалось бы, диаметрально противоположным темам: “зацикленности на себе и самопожертвовании”, говорит Майя. Релиз альбома запланирован на 19 июня 2020 года. Известно, что Майя выступает не только исполнительницей, но и автором слов к музыке на всей пластинке.

Дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука появилась на свет 8 июля 1998. С детства девочка страдала от дислексии, из-за чего родители часто меняли школы для нее. В какой-то момент она перешла на частное обучение в Бруклине. Кроме того, Майя была студенткой школы исполнительных искусств Джульярд, но бросила учебу, получив роль в мини-сериале “Маленькие женщины”. Первой ролью в крупном проекте стало участие в фильме “Однажды в… Голливуде” Квентина Тарантино. Когда-то именно Квентин сделал большой звездой ее маму, сняв Уму в “Убить Билла”.

Об актерских амбициях в интервью GQ несколько лет назад рассказывал отец Майи Итан Хоук:

Она не жертва системы и не нежная фиалка. Она энергичная молодая девушка, которая сама пробивает себе дорогу наверх… Моя дочь смотрит на актерство, как на благородную профессию. И я теперь стараюсь смотреть на это так же, поступать по совести, не врать – так, как я и учил ее жить сам.

О музыкальных начинаниях Майи стало известно летом 2019 года, когда она выпустила песню и клип To Love a Boy. Идея клипа принадлежала самой Хоук:

Я профессиональная актриса, но не певица. Поэтому мне хотелось все сделать реально непрофессионально. Я потратила все свои деньги на съемки этого клипа, и мне пришлось взять на прокат костюм русалки, который оказался просто ужасным. Но мне показалось, что это очень смешно.