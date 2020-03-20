«АвтоВАЗ» провела испытания сборки новой Chevrolet Niva

20.03.2020, 0:09, Разное

Сотрудники «АвтоВАЗа» намерены в ближайшее время отправить новую Chevrolet Niva на производственный конвейер. Уже в 2020 году модель должна войти в состав модельной линейки компании.

По информации аналитиков, 18 марта на предприятии в Тольятти кузов машины был прогнан по одной из линий основного конвейера, где осуществляют сборку Lada 4×4. Таким образом, существует большая вероятность того, что Lada Niva вместе с легендарным российским внедорожником будут сходить с одного конвейера. Впрочем, речь шла только о тестовом прогоне, уточняют инсайдеры – это необходимо для адаптации текущего производства автомобиля.

Ранее появлялась информация, что транспортное средство оснастят радиаторной решеткой, фарами головного света и передним бампером, оформленным в классическом X-стиле. «Ребрендированный» внедорожник должен выйти в продажу уже в конце 2020 года.