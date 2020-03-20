«Мне стыдно за него»: Барановская высказалась о судебном иске Аршавина

20.03.2020, 0:09, Разное

Футболист Андрей Аршавин просит суд снизить размер алиментов на троих детей. Бывшая гражданская супруга Юлия Барановская высказалась по поводу судебного иска.

Пример Дмитрия Тарасова стал поводом для известного спортсмена Аршавина направить в суд исковое заявление. В нем он, рассказывая о финансовых трудностях, просит уменьшить размер алиментов на двух сыновей и дочь, которым ранее платил 300 тысяч рублей в месяц. По сообщению пресс-службы Савеловского суда Москвы, заседание должно состоятся 23 марта.

Свою эмоциональную оценку поступка бывшего мужа телезвезда дала в интервью порталу PeopleTalk.ru., отметив, что ей стыдно за отца своих детей, «но ему, видимо, нет». На вопрос подписчика о том, как детям общаться с отцом, который подает в суд, чтобы давать им меньше денег, ведущая уже спокойно ответила, что время покажет. Для них он папа, говорит Барановская. Она не препятствовала общению Андрея Аршавина с детьми, когда после шести лет отсутствия он решил снова их увидеть.

Это уже второе снижение выплат на содержание детей, первый раз футболист добился уменьшения суммы после завершения своей спортивной карьеры. В новой ситуации она вновь показалась ему слишком большой.