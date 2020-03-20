Госдепартамент призвал граждан США воздержаться от зарубежных поездок

20.03.2020, 0:08, Новости дня

Госдепартамент США в четверг предупредил американских граждан о недопустимости выезда за границу из-за пандемии коронавируса, активизировав самую высокую степень предупреждений о зарубежных поездках.

«Государственный департамент рекомендует гражданам США избегать любых международных поездок из-за глобальной пандемии COVID-19. Американцы, проживающие в США, должны немедленно вернуться из стран, где остаются доступными коммерческие варианты выезда. Граждане США, находящиеся за границей и не желающие возвращаться, должны быть готовы оставаться за границей в течение неопределенного периода времени. Граждане США, которые живут за границей, должны избегать всех международных поездок», – говорится в Твиттере Госдепартамента.

В Госдепартаменте добавили, что сейчас «многие страны испытывают вспышки COVID-19 и вводят ограничения на поездки и обязательные карантины, закрывают границы и запрещают въезд негражданам без предварительного уведомления».

«Авиакомпании отменили многие международные рейсы, и некоторые круизные операторы приостановили операции или отменили рейсы. Если вы решите путешествовать за рубеж, ваш план поездки может быть серьезно нарушен, и вы можете быть вынуждены остаться за пределами США в течение неопределенного периода времени», – говорится в сообщении.

По данным CNN, сейчас сотни американцев, находящихся за границей, в том числе в странах, которые ограничили поездки и закрыли свои границы в попытке сдержать вспышку коронавируса, стремятся вернуться домой. Многие из тех, кто оказался в затруднительном положении, говорят, что изо всех сил пытаются получить помощь от Государственного департамента.

В среду Помпео заявил, что Госдепартамент «делает все возможное, чтобы защитить американских граждан по всему миру».

«Мы знаем о студентах, которые находятся в Перу, о некоторых других путешественниках, которые также там находятся. Есть и другие страны, которые закрыли свои аэропорты, – сказал Помпео в среду в интервью Шону Хэннити. – Мы работаем, чтобы попытаться решить проблемы каждого из этих американских граждан. Мы узнали о них только за последние пару дней; нам потребуется некоторое время. Но знайте, что президент Трамп ясно дал понять, что мы сделае все возможное, чтобы каждая американская семья была в безопасности».