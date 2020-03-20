Коронавирус и угроза новой Великой депрессии

20.03.2020, 0:08, Новости дня

Администрация США хочет принять пакет помощи в размере 1 триллиона долларов для борьбы с негативными экономическими последствиями от коронавируса. Меры, среди прочего, предусматривают отправку многим американцам напрямую финансовой помощи в ближайшие месяцы в размере 500 млрд долларов, 300 млрд на помощь малому бизнесу и поддержку крупного бизнеса, в том числе 50 млрд для авиационной отрасли.

Данный пакет помощи является третьим с момента начала эпидемии и должен быть одобрен Конгрессом США и подписан президентом Трампом. Законодатели пытаются в срочном порядке договориться о предпринимаемых мерах и придти к соглашению по разногласиям, в частности по поводу того, сколько средств должно идти на поддержку оказавшихся в сложной ситуации отраслей и сколько на прямую помощь людям. Некоторые демократы хотят быть уверенными, что при получении государственной помощи предприятия не будут увольнять работников.

Министр финансов США Стивен Мнучин, как сообщает Reuters, призвал Конгресс действовать быстро и принять пакет мер экономического стимулирования к началу следующей недели. В интервью Fox Business Network, он также сообщил, что федеральное правительство фокусирутся на обеспечении ликвидностью американских компаний, в том числе за счет выпуска новых долговых обязательств, и отметил, что займы для бизнеса планируются на основе возврата.

Два предыдущих пакета помощи предусматривали принятие 100 миллиардов долларов на оплачиваемый больничный ряду работников, страхование по безработице и бесплатное тестирование коронавируса в США. Другой пакет мер включал оказание помощи системе здравоохранения страны в размере 8,3 млрд. долларов.

Общий пакет мер стимулирования экономики уже превышает меры администрации Обамы, принятых во время финансового кризиса 2008-2009 годов и составиших 800 млрд долларов. Федеральная резервная система США сократила процетные ставки практически до нуля в дополнение к проведению программы количественного смягчения на 700 млрд долларов с целью обеспеченения экономики ликвидностью при помощи скупки государственных и других облигаций. Европейский Центральный Банк также объявил о начале программы количественного смягчения на 800 млрд евро – мера, которая не применялась со времен глобального финансового кризиса. Принимают экономические меры и европейские страны. Так, Великобритания объявила о помощи бизнесу в виде кредитных гарантий в размере 330 млрд фунтов, а Франция сообщила о пакете помощи на сумму 45 млрд евро.

Тем не менее, мировые финансовые рынки продолжают падение и остаются крайне нестабильными. Остаются негативными и экономические прогнозы. Так, Deutsche Bank предсказывает падение экономики США во втором квартале на 12,9%, в то время как экономика Китая, первым столкнувшимся с эпидемией коронавируса, в первом квартале сократится на 31,7%. Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП США в первом квартале от 0 до 0,7%, а во втором предсказывает его сокращение на 5%, однако во второй половине 2020 года ожидает, что экономический рост ускорится.

Различные отрасли, от авиаперевозчиков до ресторанного и гостиничного бизнеса, несут из-за распространения эпидении коронавируса колоссальные потери, останавливается ряд предприятий и в других сферах. Экономисты отмечают, что для предотвращения экономического коллапса, который может стать худшим со времен Великой депрессии, необходимо действовать стремительно и с примененим экстраординарных мер.

Стефани Сигал: законодатели действуют быстро и принимают всесторонние меры

Эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Стефани Сигал (Stephanie Segal, CSIS) во время организованного Центром телефонного общения с журналистами отметила, что законодатели действуют очень быстро и принимают различные меры. В нынешней ситуации во многом были учтены ошибки, сделанные во время финансового кризиса 2008-2009 годов, отмечает эксперт.

«Политики извлекли уроки финансового кризиса 2008 года, и мы видим очень быструю реакцию в нынешней ситуации, в частности, со стороны центральных банков по всему миру. Они пытаются предотвратить сценарий, при котором нынешний экономический шок перешел бы и в финансовый кризис, который перекрыл бы и потоки капитала», – говорит эксперт о мерах в сфере монетарной политики.

«Что касается бюджетно-финансовой политики, то если посмотреть назад, мировой финансовый кризис на самом деле начался еще в 2007 году, когда начались первые потери, связанные с обеспеченными жилищными закладными ценными бумагами. Это началось за год до принятия фискальных мер и развертывания Программы помощи в связи с проблемными активами (The Troubled Asset Relief Program, или TARP), – отмечает Стефани Сигал. – Так что, если сравнить с нынешней ситуацией и с ожиданием того, что следующий законопроект может быть на столе у президента в ближайшие дни, и с тем, что существует понимание того, что удар по экономике может быть огромен, и нужен соответствующий размер фискальных мер, то мы видим, что урок от предыдущего кризиса извлечен».

По мнению эксперта CSIS, власти вынесли не только урок о необходимости быстрого реагирования, но также и о распределении помощи между участниками экономики. Во время финансового кризиса 2008-2009 годов было много споров вокруг того, должна ли финансовая помошь оказываться неспосредственно домовладельцам или направлена финансовым учреждениям. Решение об оказании помощи преимущественно последним вызвало много общественной и экспертной критики, напоминает Стефани Сигал.

«По всей вероятности, предоставление финансовой помощи людям и отдельно от помощи пострадавшим секторам имеет двухпартийную поддержку и является еще одним уроком, извлеченным из тогдашнего глобального финансового кризиса», – говорит эксперт.

Виллем Буйтер: нас может ожидать самый серьезный экономический спад со времен Великой депрессии

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Виллем Буйтер (Willem Buiter, CFR) также во время организованного Центром телефонного общения с прессой подчеркнул, что экономический кризис вызван именно выбранными мерами борьбы с его распространением, в частности мерами социального дистанцирования, к которому прибегают страны для уменьшенения распространение эпидемии.

«Это настоящий экономический шок, который понизил и спрос, и предложение», – отмечает эксперт, добавляя, что правительства должны в первую очередь прибегать к методам бюджетно-финансовой или фискальной, а не монетарной политики. Виллем Буйтер отмечает, что ФРС действовала достаточно быстро и сделала практически все, что находится в ее компетенции, однако, экономике необходим дополнительный доступ к денежным кредитам.

Многие малые и средние предприятия и домохозяйства потеряли все источники дохода, подчеркивает эксперт, и, чтобы избежать их полного разорения, им необходима финансовая помощь в виде финансирумых государством грантов, кредитов или программ по списыванию долгов.

«Нам нужен этот триллион долларов. Он нужен нам сейчас, чтобы противостоять неумолимому торможению экономики», – добавляет эксперт CFR, по мнению которого власти США двигались недостаточно быстро в принятии экономических мер и в остановке эпидемии в целом.

«Мы смотрим на возможность самого серьезного экономического спада, не только со времен глобального финансового кризиса, но со времен Великой депрессии, – говорит Виллем Буйтер. – И если не будет сделано больше в сфере кредитной и фискальной поддержки, то, безусловно, мы его и увидим».