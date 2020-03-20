Из-за коронавируса отложили Каннский кинофестиваль

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20.03.2020, 0:00, Новости дня

В связи с пандемией коронавирусной инфекции 73-й международный Каннский кинофестиваль не состоится в ранее запланированные сроки – 12–23 мая. Об этом сообщил официальный сайт мероприятия.

Рассматривается несколько вариантов, чтобы провести фестиваль в Каннах, основным является его отсрочка до конца июня – начала июля 2020 года.

Организаторы подчеркнули, что постоянно контактируют с правительством Франции и мэрией Канн.

10 марта президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур предположил, что из-за вспышки коронавируса придется отменить мероприятие.

Во Франции, по данным Всемирной организации здравоохранения на 19 марта, было зарегистрировано 7652 заболевших, 175 человек погибли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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