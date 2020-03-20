ОБСЕ продлила мандат своей мониторинговой миссии в Украине – МИД

20.03.2020, 0:00, Новости дня

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат действующей в Украине специальной мониторинговой миссии. Об этом 19 марта в Facebook проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

“Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года. Особенно отмечаем тот факт, что государства – участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии”, – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты отметили, что СММ “сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины”.

“Ожидаем, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, который начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, – заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины призвало также усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, “которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины”.

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради #ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної… Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Neljapäev, 19. märts 2020

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.