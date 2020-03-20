Число жертв коронавируса в Украине выросло до трех, в Италии погибших больше, чем в Китае. Главное за день
20.03.2020, 0:00, Новости дня
Коронавирус в Украине
Министерство здравоохранения Украины проинформировало о пяти новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Этот диагноз подтвердился у женщины, которая скончалась в Ивано-Франковске 17 марта. Таким образом, количество погибших от коронавируса в Украине достигло трех.
Среди заболевших – жена народного депутата Сергея Шахова. Сам политик также продолжает лечение.
В Луцке и Черновцах в рамках карантинных мер полностью остановили городской транспорт.
Коронавирус в мире
За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 427 человек. Общее число жертв эпидемии в этой стране составляет 3405 человек.
В Китае, откуда начала распространяться инфекция, начиная с декабря умерло 3245 человек. За последние сутки в КНР зафиксировали 34 новых случая заражения коронавирусом, все заболевшие прибыли из-за рубежа.
Резкий рост числа пациентов и умерших наблюдается также в Испании, Иране и Франции.
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