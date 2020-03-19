Мнение: Не завезли ли из Гааги в Казань коронавирус?

19.03.2020, 23:50, Разное

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 199 человек. Вроде бы не так уж и много. Но китайская зараза уже ударила по регионам. По Казани, например.

Вот что рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина:

– Поскольку восемь россиян с теплохода Diamond Princess, у троих из которых был обнаружен коронавирус, доставили в Казань, владельцы наших гостиниц первыми ощутили на себе воздействие COVID-19. Как только люди об этом узнали, тут же возникла паника и начались отмены бронирования номеров для школьников на время весенних каникул. Заявки на размещение отменяют не только школы, но и группы взрослых туристов, и путешественники-индивидуалы. Сейчас наши отели стоят практически пустые, хотя там принимают все необходимые меры дезинфекции. В отличие от зарубежных гостиниц, которые деньги за отмену брони не возвращают, мы честно производим возвраты, и в результате по самым предварительным подсчетам убытки казанских отелей во втором квартале 2020 года будут исчисляться сотнями миллионов рублей. При этом наша отрасль, как школы и больницы, сильно завязана на персонале. Мы не можем заменить роботами горничных, администраторов. Как при такой загрузке им платить зарплату, большой вопрос (отсюда).

А тут еще новая напасть. Из Нидерландов скоропостижно вернулась из гастролей труппа театра им. Джалиля. А это 110 человек. Из 25 оперных спектаклей «Искатели жемчуга» казанцы успели представить лишь 11.

Последний спектакль казанской труппы был 12 марта в Гааге, недалеко от того самого места, где начался судебный процесс по делу о крушении MH17 на Донбассе. Символично?

15 апреля казанцы вернулись домой. Вернулись между прочим, из страны, где уже дестяток трупов от коронавируса, а зараженных – больше тысячи. Спектакли «Искатели жемчуга» проходили в залах на 1500-2200 мест… Понятное дело, что зрители были ббез медицинских масок…

Сейчас вся труппа самоизолировалась и разъехалась по квартирам на каратин.

Замдиректора театра им. Джалиля Юрий Ларионов говорит:

– … вопрос с изоляцией у нас плохо продуман. Мы же в семьи вернулись, а там жены, мужья, дети, внуки. Получается, из-за нас они попадают в зону риска. По уму людей надо было определить в какие-то профилактории, санатории. Считаю, этот вопрос недоработан (отсюда).

Ларионов прав! Такой карантин попахивает беспечностью. Если в трупе окажется хотя бы один, «прихвативший» в Нидерландах коронавирус, через пару-тройку недель количество заразившихся казанцев будет исчисляться сотнями, если не тысячами.

Фотография отсюда