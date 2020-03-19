Владельцам ТЦ в Подмосковье рекомендовали приостановить работу объектов

19.03.2020, 23:48, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал владельцам торговых центров приостановить работу объектов в связи с постановлением о введении в области режима повышенной готовности по снижению рисков распространении коронавируса.

«В целях выполнения поручения председателя правительства РФ от 18 марта 2020 года постановляю <…> рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности <…> приостановить работу указанных объектов», – приводит текст сообщения ТАСС.

Также губернатор Московской области рекомендовал с 21 марта по 12 апреля приостановить посещение обучающимися общеобразовательных организаций.

Накануне Воробьев поручил региональному министерству здравоохранения разработать и обеспечить порядок проверки всех жителей на коронавирус.

Напомним, до 10 апреля в Подмосковье запретили любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек. Всего в РФ выявлено 147 заболевших коронавирусом.