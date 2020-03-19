Morning Star – пацифисты требуют отменить учения НАТО — пандемия страшнее России

19.03.2020, 23:42, Новости дня

Пентагон объявил о сокращении размаха военных учений Defender Europe 2020 из-за эпидемии коронавируса, но всё же в урезанном объёме они должны продолжаться. Однако активисты требуют эти учения и вовсе отменить, а деньги направить в здравоохранение и на поддержание благосостояния населения, пишет Morning Star.



Reuters

Организация «Остановите войну» призывает страны НАТО отменить «опасные и безответственные» военные учения Defender Europe 2020 у границ РФ из-за коронавируса, пишет Morning Star. В частности, эта британская организация потребовала у своего правительства не принимать в них участие.

Эти учения, как планировалось, должны были задействовать американский контингент на европейской территории в самом крупном за последние 25 лет составе. Но в понедельник Пентагон объявил о том, что операция будет сокращена из-за коронавируса. Активисты же настаивают, что «такая дорогостоящая и бесполезная демонстрация военной мощи» не должна продолжаться в то время, когда деньги нужны на борьбу с пандемией.

По сообщению Вашингтона, около 20 тыс. солдат, которые должны были принять участие в учениях, рассчитанных на 37 тыс. человек из 18 стран, теперь останутся дома или вернутся в США. Но военные говорят, что в какой-то степени манёвры состоятся, включая артиллерийскую часть. Сами учения должны были продлиться пять месяцев: с января по май.

Великобритания прежде говорила об отправке 2,6 тыс. солдат для участия в учениях, что должно было ей обойтись в сумму $340 млн. Активисты настаивают, что эти деньги сейчас лучше потратить на здравоохранение и поддержание благосостояния народа, учитывая, что пандемия сделает будущее многих работников неопределённым.

Эти учения «не только усиливают напряжённость в отношениях между Россией и НАТО, но и в момент нынешней глобальной пандемии угрожают жизни военных и местных жителей», утверждают активисты «Остановите войну».

К ним присоединились представители другой антивоенной группы «Кампания за ядерное разоружение». Там назвали эти учения «практически нашествием на Европу 30 тысяч

американских военных». По их словам, и в лучшие времена это стало бы сильной военной провокацией. А в нынешний момент под угрозой оказываются не только представители стран — участниц учений, но и тех стран, на территории которых учения проходят. «Эта преступная глупость должна закончиться».

По утверждению представителей альянса, цель учений в том, чтобы укрепить подготовку солдат и противостоять возможным угрозам по всему континенту. Там настаивают, что учения не направлены против какой-то отдельной страны. Но многие считают их провокацией против России, пишет Morning Star.