Мнение: Стадии паники (взгляд социального психолога)

19.03.2020, 23:41, Разное

Написал для Ридуса. Здесь – более полная версия (цензура не дремлет).

“То, что происходит в мире в связи с небывалой пандемией, перестает быть чисто медицинской проблемой. Эпидемия наносит удары по экономике, по транспортному сообщению, по культурной и спортивной жизни, а главное – она наносит удары по психике самых широких масс граждан. По мере «победного марша» коронавирусной инфекции, охватывающей планету, и нарастания истерии в мировых СМИ, специалисты начинают все больше опасаться уже не столько чисто медицинских аспектов эпидемии (тем более, что это в плане смертности явно не чума), сколько «сопутствующих эффектов», в частности – паники населения. Масштабная паника – это реально страшная угроза для любого социума, она может спровоцировать хаос, анархию и полную потерю управляемости, своего рода «сомализацию» доселе цивилизованного мира.

Насколько сегодня мы в России близки к панике, а также – что надо делать, чтобы минимизировать панические настроения? Чтобы разобраться, давайте попробуем пойти «от противного»: не будем сразу винить людей – «зачем они паникуют», а наоборот – посмотрим, как наше массовое сознание обычно сопротивляется «паническим атакам», какие преграды возводит на их пути. Здесь можно выделить следующие стадии.

1. «У чужих, непохожих на нас людей возникла какая-то непонятная Проблема в далекой и чужой стране». Первая, психологически самая комфортная стадия восприятия неведомой опасности. Если говорить о коронавирусе – вспомним, как первоначально реагировали россияне на сообщения о «странной эпидемии» – «о, это Китай, это далеко, у них там вечно что-то такое случается…» Спокойствию особенно способствовало то, что китайцы принадлежат к другой расе, «они другие». Первые месяц-два в России (да и не только у нас, но и на Западе) в соцсетях, то есть среди самого что ни на есть «простого народа», была очень популярна «теория», что коронавирус якобы «поражает только китайцев», или «только монголоидов» – это способствовало ощущению «мы в безопасности».

2. «Проблема у чужих, но похожих на нас людей в чужой стране». Уже менее комфортная, но все еще мало пугающая картинка, которая возникла в массовом сознании при появлении сообщений о проникновении эпидемии в Европу. Россияне в массе считают себя европейцами, поэтому известие, что европейцы, оказывается, болеют так же, как и китайцы, и так же уязвимы, безусловно, увеличило тревогу. Но люди успокаивали себя тем, что все же это происходит «не у нас».

3. «Проблема у чужих, которые проникли в нашу страну». Третья стадия восприятия угрозы – тревога нарастает, но люди в массе считают, что дело просто «в чужаках», которых надо или хорошо изолировать, или вовсе не пускать в страну. Иллюстрируют состояние умов на этот стадии случаи типа того, как в одном из городов Сибири «бдительные граждане» мгновенно организовались и пытались не допустить заселения в гостиницу только прибывших музыкантов Бурятского народного оркестра – просто потому, что приняли их за «неизвестных китайцев», обманным путем проникших в город.

Более экстремальный случай «паники третьей стадии» – конечно, реакция жителей Харьковской области Украины, пытавшихся силой не допустить к себе «на карантин» эвакуированных из Китая соотечественников (некоторые требовали сжечь самолет вместе со всеми прибывшими). Здесь характерно, что в ситуации угрозы толпа готова принять за «чужаков» даже своих сограждан, если они «оттуда». Ксенофобия в данном случае обостряется, поскольку психологически несет защитную функцию – «бояться надо только чужих, свои безопасны».

4. «Проблема уже у наших людей в нашей стране». Четвертая стадия восприятия угрозы – уже вполне пугающая. Люди смиряются с поступающей отовсюду информацией, что болезнь уже рядом, она «перешла границу», а главное – болеют уже «свои», другими словами – «свои» тоже становятся опасны. Однако защита от паники у массового сознания остается и в этом случае: в глубине души люди утешают себя тем, что «все случаи – медийные», из газет и телепередач. А медиа, как знают все люди в России – врут.

Кстати, все перечисленные 4 стадии «Восприятия угрозы» можно объединить в один уровень, который мы так и назовем – МЕДИЙНЫЙ. Особенность всего этого поступательного наползания ужаса для обычного, рядового «представителя массы» в том, что он узнает о нем только из СМИ, без включения собственного личного опыта. Созданный «медийно» страх тоже может быть сильным – но все же он остается во многом абстрактным, «искусственным».

Не будет большим преувеличением сказать, что в настоящее время в России восприятие угрозы эпидемии в России достигло своего медийного пика – но пока остается на только что обозначенном 4-м уровне. Люди уже всё знают «из телевизора» о страшном коронавирусе, дрожат и беспокоятся от панорамы событий в самых разных странах – но на этом пока всё. Возможен ли переход на другой уровень? Да. Давайте посмотрим на следующие этапы.

II. Уровень личного опыта.

5. «Проблема возникает у наших людей в моем дальнем окружении». Другими словами это явление описывается известной многим по соцсетям формулировкой «знакомые знакомых». То есть – это люди, которых сам человек не знает, но их знают те, с кем он часто общается и кому склонен доверять. Переход на личный уровень восприятия угрозы весьма болезненный, от осознания такого происшествия человек испытывает сильный дискомфорт – возникает чувство, что проблема подобралась уже совсем близко. Именно поэтому посты содержания «мой знакомый заболел» обречены получать большое количество лайков и перепостов.

6. «Проблема уже у моих людей в моем ближнем окружении». А вот это уже стадия «полного погружения», собственно – реализация худшего кошмара и разрушение последней защиты. Собственно, на всех предыдущих стадиях информационного заражения люди все равно в глубине души сохраняют надежду, что, как бы ни были страшны рассказы, фотографии и сводки – всё это касается и коснется каких-то посторонних людей, но не затронет родных и близких, а также самого человека. Когда жизнь (или смерть?) рушит эту надежду – это может привести к настоящим психологическим срывам.

(Кстати: эти 6 уровней «разрушения защит» реально универсальны и могут применяться для отслеживания не только информации о вирусах, но и вообще для диагностики «уровня проникновения» любых сколь-нибудь острых и угрожающих идей в «широкие народные массы». Попробуйте для тренировки разобрать в таком же духе идею «есть ли в стране репрессии» или «кто является сторонником ядерной войны»)

В чем же практический смысл подобной диагностики (ее еще можно назвать «лестница вниз») с точки зрения контроля панических настроений? С практической точки зрения все очень просто: условия для возникновения паники возникают при каждом переходе с одной стадии на другую – причем чем «ниже» происходит переход, тем сильнее может быть паника. Легко понять, почему – ведь каждый переход «вниз по лестнице» означает падение той или иной преграды, оберегающей душевное спокойствие массы от подступающего осознания угрозы и ужаса. То есть – по мере падения «преград» масса начинает ощущать себя все более беззащитной и беспомощной.

Если мы внимательно посмотрим на нынешнее положение в России – нетрудно заметить, что власти сегодня прилагают все усилия, дабы остановить «движение вниз» на медийном уровне. Для этого у власти есть скрытый инструмент – контроль за диагностикой коронавирусной инфекции (до последних дней правительство тщательно следило за тем, чтобы тесты для диагностики коронавируса проводили исключительно «свои» диагностические центры, под страхом уголовного (!) преследования запрещая кому бы то ни было ввозить альтернативные тесты из-за рубежа). Расчет прост: если финальный диагноз (особенно для умерших) находится в одних (правительственных) руках – люди просто не будут знать, что их знакомые, или знакомые знакомых, заболели вовсе не банальным ОРВИ, а умерли вовсе не от банальной внебольничной пневмонии – эти смерти и болезни не станут фактом личного опыта их окружения, болезнь будет оставаться чисто «медийной».

Однако эта игра чревата тем, что в какой-то момент скрывать истинные диагнозы дальше станет трудно или невозможно – и вот тогда «переход на личный уровень» станет реально одномоментным и массовым, что как раз и чревато мощной вспышкой паники и хаоса.

И еще один важный социально-психологический фактор: необходимо иметь в виду – панические настроения неустойчивы, они возникают именно в момент перехода на новый уровень понимания опасности. Если в момент перехода вспышку паники удается каким-то образом купировать – далее массовое сознание осваивается на новой стадии понимания реальности, принимает ее и перестраивает свою картину мира – так, чтобы сохранять рациональное восприятие. Опасны и чреваты потрясениями только «шаги вниз!»

Если понимать, как движется информация в народном сознании – панических всплесков вполне возможно избегать”.

Сокращенная версия – на Ридусе: https://www.ridus.ru/news/322508