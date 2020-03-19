 

Мнение: Кладбище вертолетов в Горелово

19.03.2020, 23:40, Разное

Кладбище вертолетов в Горелово.

Полузаброшенный аэродром. Сейчас используется малой авиацией и расположенным поблизости авиационным ремонтным заводом.
Ранее был военным и имел в своем вооружении полк истребителей. Аэродром был построен в 1939 году. Позднее взлетная полоса была расширена, но в скором времени военная часть была расформирована, в результате чего половина зданий была заброшена. Рядом был построен авиационный ремонтный завод и полигон радиолокационной техники, так же часть взлетной полосы была сдана в аренду частному лицу. Здания частично разрушены, некоторые влекут опасность для жизни! На территории сохранились две диспетчерских вышки. Одна из которых используется и принадлежит частному лицу, а вторая заброшена и разграблена мародерами. Так же на территории аэродрома сохранилась действующая метеостанция и собственный радар ВО. Аэродром имеет де беговые дорожки, одна частично используется (раз в неделю проводят испытания вертолетов и учебные полеты). Имеется ангар авиатехники и склад ГСМ. Административные здания заброшены, но охраняются ЧОПами. Рядом с аэродромом расположено кладбище отживших свой век и ожидающих распилки вертолетов, принадлежащее ремонтному заводу. Из охраны дядя «Вася» и редко появляющийся бобик. Вертолеты опечатаны, но в некоторые можно залезть. Часть вертолетов относится к Афганской компании. Имеются несколько отремонтированных экземпляров МИ8 и «крокодильчиков». Охрана аэродрома гоняет только от административных зданий, но обычно это добродушные мужики с которыми можно поговорить по душам. Вход свободный с любой стороны. Залаз на кладбище вертолетов лучше осуществлять через лесополосу.
Теперь на кладбище вертолетов появилась стая сторожевых собак!

https://vk.com/wall-123538639_1385110 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Павел Прилучный намекнул на возможное участие в новом сезоне шоу «Холостяк»

19.02 / Учёные рассказали о пользе считающегося «вредным» картофельного гарнира

16.02 / Лера Кудрявцева перестала прятать уменьшившуюся после удаления имплантов грудь

27.02 / Сверхзащищенный смартфон Unihertz Atom XL собрал на Kickstarter 840% нужной суммы

12.03 / Мнение: Письмо: “Началась битва принцесс”

04.02 / Роспотребнадзор дал советы по спасению от рака

20.02 / Мнение: Почта до Севастополя

20.02 / Геннадий Зюганов: Сроки явно завышены, а обвинения необоснованны

05.03 / Молодую актрису Анастасию Казанцеву избили в Москве

06.02 / Танцор Пётр Никитин показал дом для тайных встреч времен романа с Жанной Фриске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска