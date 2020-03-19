Мнение: Кладбище вертолетов в Горелово

19.03.2020, 23:40, Разное

Кладбище вертолетов в Горелово.

Полузаброшенный аэродром. Сейчас используется малой авиацией и расположенным поблизости авиационным ремонтным заводом.

Ранее был военным и имел в своем вооружении полк истребителей. Аэродром был построен в 1939 году. Позднее взлетная полоса была расширена, но в скором времени военная часть была расформирована, в результате чего половина зданий была заброшена. Рядом был построен авиационный ремонтный завод и полигон радиолокационной техники, так же часть взлетной полосы была сдана в аренду частному лицу. Здания частично разрушены, некоторые влекут опасность для жизни! На территории сохранились две диспетчерских вышки. Одна из которых используется и принадлежит частному лицу, а вторая заброшена и разграблена мародерами. Так же на территории аэродрома сохранилась действующая метеостанция и собственный радар ВО. Аэродром имеет де беговые дорожки, одна частично используется (раз в неделю проводят испытания вертолетов и учебные полеты). Имеется ангар авиатехники и склад ГСМ. Административные здания заброшены, но охраняются ЧОПами. Рядом с аэродромом расположено кладбище отживших свой век и ожидающих распилки вертолетов, принадлежащее ремонтному заводу. Из охраны дядя «Вася» и редко появляющийся бобик. Вертолеты опечатаны, но в некоторые можно залезть. Часть вертолетов относится к Афганской компании. Имеются несколько отремонтированных экземпляров МИ8 и «крокодильчиков». Охрана аэродрома гоняет только от административных зданий, но обычно это добродушные мужики с которыми можно поговорить по душам. Вход свободный с любой стороны. Залаз на кладбище вертолетов лучше осуществлять через лесополосу.

Теперь на кладбище вертолетов появилась стая сторожевых собак!

https://vk.com/wall-123538639_1385110 – цинк