 

В Минздраве допустили возможность сезонности заболевания коронавирусом

19.03.2020, 23:30, Новости дня

Вызванная коронавирусом нового типа инфекция может в дальнейшем стать обычным сезонным заболеванием, поэтому не стоит паниковать из-за его распространения, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Елена Малинникова.

«Коронавирус займет свою нишу определенную, он сейчас ее занимает, и он ее займет, будет сезонной эта заболеваемость», – приводит слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ ТАСС.

При этом она отметила, что острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) вызывают более 200 вирусов.

«На самом деле паники быть не должно, кто из нас не болел, у кого у нас с вами не была инфекция, любая острая респираторная вирусная инфекция, и мы постоянно встречаемся с этими вирусами», – сказала Малинникова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Ранее главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса, о начале которое 11 марта объявила ВОЗ. Центром пандемии коронавируса стала Европа.



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