Смартфон OPPO Find X2 выходит в РФ по цене 72,99 тысячи рублей

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19.03.2020, 23:30, Разное

OPPO расширяет модельный ряд своих смартфонов. В РФ выходит модель Find X2 по цене 72,99 тысячи рублей, гаджет можно приобрести в специализированных магазинах и салонах сотовой связи.
Продажи нового мобильного устройства стартуют 20 марта, причём новинку официально презентовали около двух недель назад. Гаджет получил экран QHD+ Ultra Vision на 6,7 дюйма, разрешение составляет 3168 x 140 точек, при этом частота обновления достигает 120 Гц при предельно допустимой яркости 1200 нит. Новинка функционирует на процессоре Snapdragon 865 от Qualcomm, за графику отвечает сопроцессор Ultra Vision Engine. Инженеры OPPO применили поддержку технологии компенсации движения, имеется также HDR-оптимизация видео. В левой верхней части дисплея предусмотрено отверстие для селфи-камеры с сенсором на 32 Мп.

Тройная основная камера получила датчики на 48, 13 и 12 млн точек, установлен 20-кратный цифровой и 5-кратный гибридный зум. Аккумулятор нового смартфона OPPO Find X2 получил ёмкость 4,2 тыс. мА•ч, имеется поддержка быстрой зарядки SuperVOOC 2.0, при этом запас энергии батареи до 100% пополняется за 38 минут.



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