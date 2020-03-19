Кормление лошадей вредным для сельского хозяйства сорняком способно повысить их выносливость
19.03.2020, 23:25, Новости дня
Команда ученых обнаружила, что злостный для сельского хозяйства сорняк улучшает жизнедеятельность лошадей.
Исследования показали, что кострец безосный содержит самое большое количество полиненасыщенных жирных кислот. В злаковом сорняке, который вредит сельскохозяйственным культурам, обнаружили омега-3 альфа-линоленовую и омега-6 линолевую кислоты. Выяснилось, что эти вещества помогли животным нарастить жировую ткань, которая является для них источником энергии и защищает от холода.
По мнению ученых, результаты исследования позволят изменить условия содержания лошадей и обновить их рацион.
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