Кормление лошадей вредным для сельского хозяйства сорняком способно повысить их выносливость

19.03.2020, 23:25, Новости дня

Команда ученых обнаружила, что злостный для сельского хозяйства сорняк улучшает жизнедеятельность лошадей.

Исследования показали, что кострец безосный содержит самое большое количество полиненасыщенных жирных кислот. В злаковом сорняке, который вредит сельскохозяйственным культурам, обнаружили омега-3 альфа-линоленовую и омега-6 линолевую кислоты. Выяснилось, что эти вещества помогли животным нарастить жировую ткань, которая является для них источником энергии и защищает от холода.

По мнению ученых, результаты исследования позволят изменить условия содержания лошадей и обновить их рацион.