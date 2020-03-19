Концерн «АвтоВАЗ» отзывает свыше 1,2 тысячи автомобилей Lada XRAY

19.03.2020, 23:09, Разное

Российский концерн «АвтоВАЗ» объявил об отзыве свыше 1,2 тысячи автомобилей Lada XRAY. У машин данной модели выявлена проблема с электропроводкой, вызванная неправильной укладкой кабелей.

В рамках отзывного мероприятия предстоит проверить 1,278 тыс. машин указанной выше модели. Уполномоченные представители отечественного производителя проинформируют автовладельцев о сроках проведения ремонта путём рассылки писем или по телефону. В перечень вошли транспортные средства, проданные дилерами в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. При этом собственникам машин модели Lada XRAY рекомендуется проверить VIN-коды, имеющиеся в приложении в разделе «Документы». Необходимо сопоставить цифровой код машины с прилагаемым перечнем, можно также воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

В том случае, если автомобиль подпадает под отзывную кампанию, его владельцу следует связаться с дилерским центром, расположенным недалеко от дома. Далее рекомендуется согласовать время проведения работ по трассировке жгута и при необходимости, его закрепления.