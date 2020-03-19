 

Концерн «АвтоВАЗ» отзывает свыше 1,2 тысячи автомобилей Lada XRAY

19.03.2020, 23:09, Разное

Российский концерн «АвтоВАЗ» объявил об отзыве свыше 1,2 тысячи автомобилей Lada XRAY. У машин данной модели выявлена проблема с электропроводкой, вызванная неправильной укладкой кабелей.
В рамках отзывного мероприятия предстоит проверить 1,278 тыс. машин указанной выше модели. Уполномоченные представители отечественного производителя проинформируют автовладельцев о сроках проведения ремонта путём рассылки писем или по телефону. В перечень вошли транспортные средства, проданные дилерами в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. При этом собственникам машин модели Lada XRAY рекомендуется проверить VIN-коды, имеющиеся в приложении в разделе «Документы». Необходимо сопоставить цифровой код машины с прилагаемым перечнем, можно также воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

В том случае, если автомобиль подпадает под отзывную кампанию, его владельцу следует связаться с дилерским центром, расположенным недалеко от дома. Далее рекомендуется согласовать время проведения работ по трассировке жгута и при необходимости, его закрепления.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Житель Подмосковья зарезал пенсионера в пьяной ссоре

12.02 / Названы тревожные сигналы организма из-за повреждения печени

06.02 / Оставление в опасности

15.02 / Американские ученые установили разрушающее воздействие аэрозолей на мозг человека

15.03 / Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве

06.03 / Эксперты рассказали о пользе и вреде читдэя при диете

10.03 / Анна Каменкова призналась, что в молодости потеряла ребенка на шестом месяце беременности

16.03 / «Может, я завтра уйду в монастырь»: 23-летняя дочь Максима Виторгана Полина не строит планы на будущее

13.03 / Путин назвал сбалансированным нынешний уровень участия государства в экономике

21.02 / Мнение: Кто он вообще такой, Денис Коротков?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска