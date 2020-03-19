Genesis представил новую комплектацию спорт-седана G70

19.03.2020, 23:09, Разное

Представители автоконцерна Genesis заявили о расширении линейки версий седана G70 – теперь в неё входит комплектация Business. Транспортное средство получит шесть уровней оборудования, цена которых на сегодняшний день составляет от 2,17 до 2,96 миллиона рублей.

В 2020 году россияне смогут стать владельцами таких версий, как Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. При этом, приобретая комплектации Elegance и Advance, можно получить набор функций из Sport за дополнительную плату: например, 19-дюймовые легкосплавные диски, акустика Lexicon с 15 динамиками. Advance, к тому же, получит и систему активной помощи Smart Sense, а Business – модернизированные светодиодные фары и задние фонари, а также руль с подогревом.

Согласно данным аналитиков, за январь-февраль 2020 года на российском рынке было продано свыше 240 транспортных средств Genesis, более 50% приходится на модель G70 (133 экземпляра). Автомобиль по-прежнему является самым популярным в семействе марки.