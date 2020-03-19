 

Корпорация Intel создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов

19.03.2020, 23:09, Разное

Корпорация Intel, выпускающая электронные компоненты для вычислительных устройств, создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов. Данная система эквивалентна по мощности головному мозгу небольшого млекопитающего.
Летом 2019 года компания показала очередную разработку – Pohoiki Beach, представляющую собой систему, состоящую из 64 процессоров Loihi. Суммарное количество нейронов в ней достигает 8,32 млн, причём имеется 8,32 млрд синапсов. Производитель тогда пообещал выпустить вскоре крайне сложную систему при использовании нейроморфных процессоров. Новейшая разработка получила наименование Pohoiki Springs, её представили в среду. Комплексная система является очень мощной структурой и применяется в сегменте обучения Intel.

Новинка состоит из 768 процессоров Loihi, она включает в себя около 100 млн нейронов и 100 млрд синапсов. Вместе с тем вся система технически монтируется в стойку, но нет информации, планирует ли корпорация реализовать данный проект и начать серийное производство нейронного компьютера. Наряду с этим доступ к высокотехнологичному комплексу откроют для членов сообщества Intel Neuromorphic Research Community.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Как китайский город оживает после карантина из-за COVID-19

04.02 / В Петербурге мастер по ремонту украл технику на 1,1 миллиона рублей

05.03 / Названы детали, которые могут взорваться в автомобиле

28.02 / Наука: Можно ли предсказать эффективность антидепрессантов?

17.02 / Актриса Disney Никита Перл Валигва умерла в 15 лет от рака

18.02 / Мнение: «Справедливая Россия» – партия пособников террористов?

14.02 / Угрожал убить директора: в Сыктывкаре задержали школьника

04.03 / Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

13.03 / Xiaomi Mi 10 Pro подешевеет за счет уменьшения объема оперативной памяти

08.02 / Подруга новой возлюбленной Прохора Шаляпина: «Она действительно богата»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска