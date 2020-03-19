Корпорация Intel создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов

19.03.2020, 23:09, Разное

Корпорация Intel, выпускающая электронные компоненты для вычислительных устройств, создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов. Данная система эквивалентна по мощности головному мозгу небольшого млекопитающего.

Летом 2019 года компания показала очередную разработку – Pohoiki Beach, представляющую собой систему, состоящую из 64 процессоров Loihi. Суммарное количество нейронов в ней достигает 8,32 млн, причём имеется 8,32 млрд синапсов. Производитель тогда пообещал выпустить вскоре крайне сложную систему при использовании нейроморфных процессоров. Новейшая разработка получила наименование Pohoiki Springs, её представили в среду. Комплексная система является очень мощной структурой и применяется в сегменте обучения Intel.

Новинка состоит из 768 процессоров Loihi, она включает в себя около 100 млн нейронов и 100 млрд синапсов. Вместе с тем вся система технически монтируется в стойку, но нет информации, планирует ли корпорация реализовать данный проект и начать серийное производство нейронного компьютера. Наряду с этим доступ к высокотехнологичному комплексу откроют для членов сообщества Intel Neuromorphic Research Community.