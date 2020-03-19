Коронавирус отменил Каннский кинофестиваль

19.03.2020, 23:06, Новости дня

Международный Каннский кинофестиваль, ежегодно с 1952 года проходивший в мае на юге Франции, не состоится из-за распространения коронавируса.

В обнародованном заявлении подчеркивается, что в период глобального кризиса в области здравоохранения организаторы думают о жертвах заболевания и выражают солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Они будут следить за ситуацией и надеются, что кинофорум состоится в конце июня — начале июля текущего года, сообщает "Интерфакс". Окончательное решение о датах проведения кинофестиваля будет озвучено позже.

Международный Каннский кинофестиваль — ежегодный форум кинематографистов, проводимый в конце мая в курортном городе Канны в Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Ранее планировалось, что 73-й Международный Каннский фестиваль пройдет в период с 12 по 23 мая.

По последним данным, число летальных исходов у пациентов с коронавирусом COVID-19 во Франции достигло 372, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 10 995.