Запретят ли США короткие продажи, чтобы защитить рынки?

19.03.2020, 23:06, Новости дня

На фоне стремительного падения рынков по всему миру Малайзия, Бельгия, Франция, Италия и Испания запретили короткие продажи ряда акций, чтобы остановить падение на рынке. Подобные смелые шаги заставили некоторых задуматься о том, станут ли регулирующие органы США и Канады вводить аналогичные ограничения, чтобы обеспечить стабильность рынка.

Голландские регуляторы также проводят мониторинг финансовых рынков, чтобы определить, возможны ли ограничения в случае необходимости.

ЕС призывает хедж-фонды делиться дополнительной информацией, если они делают ставку на падение акций. Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг отмечает, что трейдеры должны сообщить регуляторам, если их чистые короткие позиции составят 0,1% от чистого акционерного капитала компании. Согласно предыдущим требованиям, они должны были извещать, когда короткие позиции достигали 0,2%.

США вполне могут ввести запрет или ужесточить ограничения на короткие продажи. В сентябре 2008 года SEC США запретила короткие продажи почти 1 тыс. акций финансовых компаний, «чтобы защитить качество рынка ценных бумаг и укрепить доверие инвесторов».

Однако на этот раз ситуация с акциями компаний, связанных с нефтью, заставляет трейдеров делать ставки против них. В начале этого месяца в Малайзии был введен однодневный запрет на короткие продажи акций нефтегазовых компаний, поскольку цены на нефть резко упали.

С начала года объем продаж нефти снизился втрое, согласно данным Bloomberg. С тех пор цены на нефть упали еще сильнее.

Запрет на короткие продажи акций нефтяных компаний сведет на нет манипуляции рынка и восстановит равновесие на рынке. Те, кто поддерживают введение запретов на короткие продажи, утверждают, что неограниченные короткие продажи способствуют падению цен на фондовом рынке. Противники запретов, напротив, утверждают, что это необходимый рыночный инструмент, способный расширить вливание ликвидности на рынок.

С учетом того, что в среду цены на нефть упали более чем на 17%, регуляторы в США и Канаде рассмотрят этот шаг.