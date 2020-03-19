 

В США заговорили о введении санкций против РФ из-за падения цен на нефть

19.03.2020, 22:48, Новости дня

Американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти, сообщила The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, администрация США намерена через дипломатические каналы Госдепартамента и Совета национальной безопасности Белого дома призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню добычи нефти, передает ТАСС.

Кроме того, по данным источников издания, администрация Трампа изучает возможность введения санкций против России. При этом они не уточняют, на что именно будут направлены ограничительные меры и какой шаг со стороны Москвы может их спровоцировать.

Американские СМИ заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу в США.

На этом фоне сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США.

Трамп пообещал разобраться в разногласиях РФ и Саудовской Аравии по нефти.

В четверг вечером цены на нефть перешли к росту после рекордного падения, цена Brent поднялась выше 15%, WTI подорожала более чем на 22%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Россиянам пообещали “умные дороги” через два-три года

13.02 / Директор российской школы пристыдила девочку за «толстоватые» ноги в короткой юбке

18.03 / В США отсрочили уплату налогов из-за коронавируса

16.03 / Volkswagen готовит новый электрокроссовер VW ID.1

25.02 / Самый пожилой житель планеты умер в Японии

04.02 / В Иране заявили, что приговорили к смертной казни шпиона ЦРУ

25.02 / Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

13.03 / ЦБ в рамках упреждающих мер продал валюту на 3,6 млрд рублей

02.02 / В Российском еврейском конгрессе оценили идею упоминания Бога в Конституции

12.02 / Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости захотели изменить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска