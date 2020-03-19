Роман Абрамович предоставил для проживания отель при стадионе “Челси” врачам, борющимся с коронавирусом

19.03.2020, 22:42, Разное

Пандемия коронавируса, которая захватила уже всю Европу, пока отступать не собирается. На борьбу с вирусом и на помощь пациентам выступили все медицинские работники. И тем, кто стоит на передовой в войне с COVID-19, поддержка нужна в первую очередь. Так считает бизнесмен и владелец футбольного клуба “Челси” Роман Абрамович. Накануне на официальном сайте команды появилось сообщение, что по инициативе Абрамовича с 18 марта гостиница Millennium, расположенная на территории стадиона Stamford Bridge, где тренируются футболисты “Челси”, бесплатно принимает на проживание лондонских врачей. В пресс-службе клуба отметили, что так медики смогут тратить время не на дорогу, а на сон и лучше высыпаться. Из-за пандемии рабочие смены врачей были увеличены.

Инициатива поступила от владельца клуба Романа Абрамовича, и после того как президент клуба “Челси” Брюс Бак связался с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), было принято решение, что лучшее, чем мы можем сейчас помочь – это предоставить жилье для медицинских работников. В отеле смогут проживать сотрудники больниц северо-западного Лондона, но также мы примем медработников и из соседних округов города. Мы сможем предоставить все незаселенные гостями номера. Такой режим будет действовать ближайшие два месяца, потом решение о продлении будет приниматься в зависимости от ситуации. Мистер Абрамович покроет все необходимые расходы,

– говорится в заявлении.

Роман Абрамович на трибуне стадиона

Роман Абрамович стал еще одной публичной персоной, кто пожертвовал свою недвижимость для борьбы с пандемией. Так, несколько дней назад футболист Криштиану Роналду переоборудовал свои гостиницы в Испании под больницы для зараженных. Другие селебрити и представители шоу-бизнеса также стараются поддержать жителей и коллег как словом, так и делом.

Основатель и владелец концерна LVMH Бернар Арно на днях заявил, что французские заводы по производству парфюма для марок Christian Dior, Givenchy и Guerlain будут производить санитайзеры для рук. Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают поддержку пожилым людям и семьям с низким доходом, а Донателла Версаче направила 200 тысяч долларов в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане. Леди Гага жертвует 20 процентов прибыли с продажи своей косметики Haus Labs продовольственным магазинам в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Джастин Бибер одним из первых, еще в феврале, отправил 30 тысяч долларов в пекинский благотворительный фонд Chunmiao, помогающий детям, пострадавшим от коронавируса. Бен Аффлек, Ванесса Хадженс, Джастин Тимберлейк не назвали суммы, которые отправили в фонды, но также призвали всех коллег объединиться в поддержке нуждающимся в непростое время.

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