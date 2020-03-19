Куклы Барби существуют: Кэндис Свейнпол на пляже с детьми в Майами

19.03.2020, 22:42, Разное

Кэндис Свейнпол предпочитает проводить “карантинное” время за принятием солнечных ванн, как и Криштиану Роналду. Но если футболист загорает хотя бы на собственном балконе, то модель отправилась прямо на общественный пляж в Майами с двумя сыновьями – 3-летним Анакой и 1,5-годовалым Эриелом. Они весело и беззаботно проводили время друг с другом, и глядя на эти фотографии, сложно поверить, что в мире объявлена пандемия коронавируса. Кэндис плавала в океане и строила с детьми куличики из песка, а папарацци документировали все происходящее на камеры.

Кэндис – одна из самых востребованных и красивых моделей планеты (она не раз входила в подобные рейтинги – например, в 2014-м она заняла 1-е место в “Топ 100 самых сексуальных женщин планеты” по версии журнала MAXIM), и она понимает, что ложная скромность ей ни к чему. Поэтому Кэндис использует сильные стороны своей внешности в бизнесе: так, несколько лет назад она запустила собственный бренд купальников Tropic of C. Как и Эмили Ратажковски, демонстрировать новинки из коллекций она предпочитает самостоятельно. На новых снимках папарацци на Кэндис купальник ее марки стоимостью 132 фунта стерлингов. Такое мини-бикини решится надеть не каждая девушка, но Кэндис может себе позволить все что угодно.

Родив двоих детей, Кэндис быстро вернулась в свою прежнюю форму. И помогли ей в этом, как обычно, питание и тренировки. В разное время в интервью Кэндис делилась своими секретами красоты. Так, в числе ее любимых видов активности – бокс, пробежка на пляже, пилатес, растяжка и йога. Пилатесом она старается заниматься каждый день и чаще уже после того, как уложит детей спать.

Я занимаюсь йогой, когда чувствую себя уставшей и нахожусь в стрессе. Стараюсь уделять ей по меньшей мере два дня в неделю, – рассказывала Кэндис изданию The Cut.

Что касается питания, модели нравится начинать свой день со смузи. Любимые ингредиенты: “кокосовая вода, льняное масло, банан, протеин, какие-нибудь ягоды, содержащие антиоксиданты, вроде черники или клубники, и ореховая паста”. Дополнением к напитку могут стать яйца и жареный сыр.

Для меня во всем важен баланс. Один прием пищи должен быть точно легче остальных. К примеру, я могу позволить себе плотно пообедать, потому что знаю, что организм успеет все переварить до вечера. Ужин уже более легкий. А вот завтрак у меня всегда самый сытный, – рассказывала модель InStyle.