Украина протестует против визита Путина в Крым

19.03.2020, 22:35, Новости дня

КИЕВ – Украинская власть выразила протест в связи с визитом президента Владимира Путина на территорию аннексированного Крыма в шестую годовщину незаконного присоединения полуострова к России. Об этом говориться в заявлении внешнеполитического ведомства Украины, размещенном 18 марта на сайте МИД.

«Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников к временно оккупированной Автономной республике Крым и Севастополю, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении МИД Украины.

Визит российского президента в Крым называется «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права».

«В том числе: Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами России по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых Украина и Российская Федерация», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, что шесть лет назад состоялось принятие аннексированного Крыма в состав России. Этот акт не признан мировым сообществом. Соединенные Штаты, НАТО, Генеральная ассамблея ООН выпустили ряд резолюций, осуждающих действия России в Крыму, поддерживая украинский суверенитет над полуостровом.

Шесть лет аннексии Крыма

В заявлении Государственного секретаря Майка Помпео «Крым – это Украина», опубликованном посольством Соединенных Штатов в Фейсбуке 27 февраля 2020 Россию призывают «прекратить оккупацию Крыма».

«Оккупация Крыма Россией и усиление милитаризации полуострова является угрозой для нашей общей безопасности. Российская оккупационная власть продолжает осуществлять наступление на права человека и основные свободы, жестоко умалчивая критику в гражданском обществе и медиа, а также ограничивая религиозную свободу. Россия заключила более восьмидесяти человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины, некоторых даже пытали, за мирное противостояние оккупации», – отмечается в заявлении.

В нем говорится, что Россия принудительно призвала в свои Вооруженные силы почти двадцать тысяч крымчан, нарушая международное законодательство.

«[США] будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

В Крымской декларации – заявлении Государственного секретаря Майка Помпео отмечается, что «своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны».

«Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип – который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, – представляет собой одну из основ, на которых зиждется наша общая безопасность», – подчеркивается в Крымской декларации.

Положительные результаты: иски в международных судах

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отмечает, что события в Крыму в 2014 году признаны международным сообществом преступлением.

«Речь идет о нарушении базовых документов ООН и всех других международных документов, которые регулируют межгосударственные отношения. Сегодня вопрос непризнания оккупации и аннексии Крыма – это вопрос в повестке дня ключевых международных организаций», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она называет «успешными шагами» действия украинской власти, которая за последние шесть лет смогла отладить «судебные механизмы в международных уголовных инстанциях».

«Можно говорить о семи международных жалобах, поданных в Европейский суд по правам человека, это, не считая индивидуальных исков. Проблема с годами остается все также актуальной, но нужно решать вопрос выполнения международных резолюций, их принято достаточно много, начиная от первой резолюции ООН в марте 2014 года о территориальной целостности Украины. Прошло шесть есть лет, но резолюция не была исполнена», – отмечает Ольга Скрипник.

Она отмечает, что невыполнение международных документов, в частности, ООН – это, фактически, вызов: другие страны по примеру России могут начать не выполнять резолюции Организации Объеденных Наций.

«К сожалению, сегодня нет механизма, как заставить страны выполнять такие документы», – утверждает Ольга Скрипник.

О предпосылках для деоккупации полуострова

Крымский экономист и журналист, руководитель Мониторинговой группы по санкциям «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко считает, что Украина в одиночку не может решить «крымскую проблему».

Он отмечает последовательность, с которой мировое сообщество помогает отстаивать позицию Украины по вопросу деоккупации полуострова – сначала Соединенные Штаты ввели санкции, к которым присоединился Европейский Союз.

«Это глобальный вызов, и он может быть решен цивилизованным миром в целом. Вопрос деоккупации Крыма – это вопрос не только для украинской власти, но и для общества. Украинское общество всегда делало больше, чем власть – прежняя или нынешняя. Напомню, что сначала была гражданская блокада Крыма против аннексии полуострова, потом она приобрела государственный статус», – говорит Андрей Клименко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также считает, что главная предпосылка для деоккупации Крыма – это дать ответ на вопрос, «что должно произойти чтобы государство-оккупант вывело все вооружение, технику и личный состав, которые появились на полуострове за шесть лет оккупации?»

«Никто в мире не ответит однозначно на этот вопрос, должен состояться целый комплекс факторов, в результате которого Россия демилитаризирует Крым. Примерно семьдесят процентов всех видов нового оружия направляется Кремлем сегодня в Южный военный округ, к которому относится Крым. И это заботит не только Украину, но и Соединенные Штаты, НАТО», – подчеркивает Андрей Клименко.

По его словам, стратегия возвращения Крыма заключается в международных санкциях и блокаде полуострова.

«Аннексия Крыма рассматривается мировыми политиками как посягательство на основы миропорядка. Если говорить о работе санкций –сегодня Крым превратился в абсолютно «серую зону», несмотря на вливание России, находится в последней пятерке наиболее дотационных регионов с наиболее низким уровнем жизни в России. По дотационности – это уровень Чечни», – утверждает Андрей Клименко.