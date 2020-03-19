Трамп заявляет, что вмешается в нефтяной спор Саудовской Аравии и России «в подходящее время»

19.03.2020, 22:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что вмешается в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией в надлежащее время, отметив, что низкий уровень цен на бензин выгоден американским потребителям, хотя и наносит ущерб нефтяной отрасли.

Саудовская Аравия и Россия ведут борьбу за долю рынка с тех пор, как в этом году распалась трехлетняя договоренность о сокращении объемов добычи. Неограниченная добыча на фоне резкого падения спроса на топливо в связи с пандемией коронавируса привела к снижению цен на нефть до минимумов 20-летней давности.

«Мы пытаемся найти некую золотую середину», – сказал Трамп журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме, добавив, что обсуждал нефтяной спор с несколькими людьми.

«Это очень губительно для России, поскольку все ее экономика завязана на этом, а у нас самые низкие цены на нефть за десятилетия, и для России это очень губительно. Я бы сказал, что это плохо и для Саудовской Аравии, но они ведут борьбу, борьбу по поводу цен и добычи. В надлежащее время я вмешаюсь», – сказал президент.

Трамп обсудил ситуацию на нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в телефонном разговоре 9 марта. Кроме того, как сообщают в Госдепартаменте, посол США в Саудовской Аравии Джон Абизаид в прошлый четверг обсудил ситуацию с саудовским министром энергетики. Подробностей об этих беседах известно мало.