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19.03.2020, 22:30, Новости дня

В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса. В Ивано-Франковске умерла инфицированная женщина.

По информации Минздрава, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Она умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста.

В Украине зафиксирован уже 21 случай заражения коронавирусом.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено. Также в Киеве и других городах закрыто метро.



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