Российские звезды запустили флешмоб по мытью рук #мойдодырчеллендж

19.03.2020, 22:30, Разное

Возможность в очередной раз показаться в сети использовали представители отечественной культуры. Они запустили флешмоб под названием #мойдодырчеллендж, посвященный мытью рук.

Видео гигиенической процедуры в исполнении известных телезвезд разместила на своем Instagram-аккаунте ведущая Лера Кудрявцева. Оно не встретило восторженных откликов подписчиков. Неопределенная ситуация из-за пандемии коронавируса не располагает к позитивному настрою фолловеров, хотя многим все-таки удается сохранить разумный оптимизм. Критические замечания они высказывают не в связи с необходимостью соблюдать «норму и элементарную гигиену». Сама идея флешмоба, по мнению некоторых подписчиков, выглядит избито.

Раздражение распространяется и на «людей, которые это снимают», а от видео «уже тошнит». Экономящих воду людей возмущает, что все участники челленджа не закрывают кран, когда намыливают руки.