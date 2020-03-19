Релиз игры Dead by Daylight для устройств на платформах Android и iOS состоится 16 апреля

19.03.2020, 22:30, Разное

Уже с 16 апреля текущего года поклонники Dead by Daylight смогут оценить игру на устройствах, работающих на платформах Android и iOS. Именно эта дата заявлена днём релиза адаптированной мобильной версии видеоигры в жанре survival horror.

По имеющейся информации, мобильная адаптация Dead by Daylight ничем не отличается от версии для консолей. Единственное, над чем поработали разработчики – это проработка игрового процесса под дисплеи смартфонов с сенсорным управлением. Сообщается, что на мобильных платформах Android и iOS хоррор будет «условно-бесплатным», поэтому геймеры, пользующиеся устройствами на базе первой ОС, могут пройти предварительную регистрацию, а в день релиза игры получить большее число наград.

Изначально канадская студия Behavior Interactive выпустила многопользовательскую видеоигру Dead by Daylight для Windows около 4-х лет назад. Впоследствии её портировали для консолей PS 4, Xbox One, а в минувшем году и для Nintendo Switch.