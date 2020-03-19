19 марта на Донбассе ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

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19.03.2020, 22:20, Новости дня

19 марта на Донбассе вследствие обстрела боевиками ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом в сводке за 18.45 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня… 19 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечірній брифінг пресслужби операції Об’єднаних сил 19.03.2020#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 19. märts 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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