 

С 20 марта по всей Украине начнут ездить машины с громкоговорителями, будут предупреждать о карантине

19.03.2020, 22:20, Новости дня

Автомобили оперативно-спасательной службы, оборудованные громкоговорящими устройствами, с 20 марта будут курсировать по улицам украинских городов для информирования граждан о правилах поведения в период карантина. Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

19 марта такие автомобили появились в Киеве.

Спасатели напоминают, что в связи с распространением коронавирусной инфекции украинцам не стоит выходить из дома без необходимости и посещать места скопления людей, а также советуют надевать защитные маски, сохранять дистанцию друг с другом не менее двух метров, соблюдать меры личной гигиены, заботиться о пожилых людях, чтобы тем не пришлось выходить на улицу.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube

18 марта аналогичные машины с громкоговорителями начали курсировать в Черновцах и Львове.

К вечеру 19 марта в Украине подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Три человека скончались.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Родина-мать с лимоном и навозный жук: Сбербанк извинился за обидную рекламу

09.03 / N-TV – поздравлениям с 8 марта Грета предпочитает равноправие с мужчинами

13.02 / Не ешьте это Г…МО: в России вышла самая полная книга о генно-модифицированных продуктах

03.03 / На групповом этапе Лиги наций сборная России сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией

13.02 / Россия захотела иметь представителей в мировых спорторганизациях

20.02 / Таджикистан опустился в рейтинге стран по качеству интернета

06.02 / Le Monde – задача Европы после брексита — доказать, что вместе лучше, чем порознь

17.03 / К мониторингу общероссийского голосования по поправкам к Конституции могут привлечь зарубежных экспертов

10.02 / «Новая газета» и журналист Денис Коротков подали иск к РИА ФАН. Пригожинцы утверждали, что журналист сотрудничает с ИГ

19.02 / Трамп обещает заключить крупномасштабное торговое соглашение с Индией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска