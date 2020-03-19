 

Ученые: Синий сверхгигант может появиться из взрывного слияния двух звезд

19.03.2020, 22:17, Разное

Синий сверхгигант в галактике мог появиться путём слияния двух звезд при взрыве. Он был ассиметричным, поскольку ранее установленные координаты нейтронной звезды, по которым в течение 30 лет велись поиски объекта, не дали никаких результатов.
Астрофизики RIKEN предполагают, что речь, предположительно, идёт о разрыве структуры синего сверхгиганта, которая ранее образовалась благодаря слиянию двух светил. Сверхновая способна возникнуть вследствие взрыва двойной звезды. Исследователи наблюдали взрыв гигантского светила, расположенного в Большом Магеллановом Облаке, которое является соседом галактики Млечный путь. Специалисты создали модель взрыва сверхновой, причём они учитывали, что коллапс ядра по силе должен быть равен четырём звёздам-предшественникам.

Далее учёные провели анализ и сравнили полученную информацию с наблюдениями, проведенными в спектре гамма-излучения. Радиоактивный никель разлетается от светила со скоростью свыше 4 тыс. километров в секунду. Процесс моделирования должен помочь астрофизикам в поисках нейтронной звезды, сформировавшейся в ходе взрыва сверхновой, но до сих пор ее не удалось обнаружить.



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