Стало известно об учениях Пентагона по борьбе с пандемией вируса из Китая

19.03.2020, 22:16, Новости дня

Министерство здравоохранения и социальных служб США в 2019 году проводило в Вашингтоне и на территории 12 штатов противоэпидемиологические учения Crimson Contagion («Малиновая инфекция»), сценарий которых предусматривал борьбу с возникшим в Китае вирусным заболеванием, сообщила The New York Times.

Согласно сценарию учений, вирусное заболевание быстро распространяется из Китая по всему миру, его обнаруживают в Чикаго, а спустя 47 суток Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию, но к тому времени 110 млн американцев могут уже заболеть, 7,7 млн – оказаться в госпиталях, 586 тыс. – умереть, передает ТАСС.

Результаты учений по этому сценарию были изложены в докладе в октябре 2019 года и, как отметило издание, продемонстрировали неготовность федеральных ведомств к борьбе с распространением вируса. «Проект доклада под грифом «Не для распространения» содержал поразительные детали неоднократных случаев неразберихи в ходе учений, – сообщило издание. – Федеральные агентства соперничали между собой за сферы ответственности, представители властей штатов и местные госпитали пытались определить, какое оборудование имеется на складах и доступно для использования, муниципальные власти и власти штатов по-своему решали вопросы о приостановке занятий в школах».

В учениях Crimson Contagion, по данным издания, участвовали представители Министерства обороны США, Министерства по делам ветеранов, сотрудники Совета национальной безопасности, были приглашены также представители Американского Красного Креста, Американской ассоциации медсестер, страховых компаний и крупных госпиталей. Руководство учениями осуществлял Роберт Калдес, эксперт по вопросам биозащиты.

«Многие из элементов проводившихся тогда штабных учений кажутся сейчас поразительно знакомыми», – подчеркнуло издание, указав при этом, что в декабре 2019 года члены Конгресса США были ознакомлены с выводами доклада по итогам учений.

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса. По данным телеканала CNBC, к четвергу число зараженных коронавирусом в США превысило 10 тыс. человек.