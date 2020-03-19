 

Компания Huawei открыла в России предзаказы на линейку смартфонов P40 Lite

19.03.2020, 22:09, Разное

Компания Huawei расширяет модельный ряд смартфонов, производитель электроники открыл в РФ предзаказы на линейку P40 Lite. В рамках кампании потенциальные покупатели получат в подарок фитнес-браслет.
Рынок мобильных устройств перенасыщен, отмечают эксперты, по данной причине выбрать подходящий гаджет достаточно непросто. Известная компания учитывает меняющиеся мировые тенденции и предлагает множество компромиссов. Среди них присутствует флагманская линейка «P», в которую включили также младшие модели: P40 Lite и P40 Lite E.

Девайсы получили практически безрамочный экран и мощный аккумулятор, устройства имеют высокую производительность благодаря современному процессору Kirin 810. Основная и селфи-камеры отличаются качеством изображения и оборудованы сенсорами на 48, 8 и 2 Мп, а также на 2 Мп соответственно.

Вместе с тем аппараты обладают стильным дизайном, их стоимость по предзаказу в РФ не превышает 20 тыс. рублей. Данный параметр, отмечают аналитики, привлечёт молодежную аудиторию. Новый процессор обеспечивает устойчивую работу смартфона P40 Lite, он на 50% эффективнее использует ресурс батареи, имеющей ёмкость 4,2 тыс. мА⋅ч.



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