 

В Канаде найден скелет доисторической рыбы с «зачатками» пальцев в плавниках

19.03.2020, 22:09, Разное

Международной группе учёных-палеонтологов в Мигуаше (Канада) удалось найти скелет доисторической рыбы с «зачатками» пальцев в плавниках. Данная находка, по мнению специалистов, позволит более детально изучить эволюцию рыбьего плавника в конечность у тетраподов или наземных четвероногих животных.
Изучение находки при помощи компьютерной томографии показало, что в грудном плавнике полутораметровой рыбы Elpistostege присутствуют фрагменты, схожие по строению с лучевой и плечевой костями, фрагментами запястья и фаланг пальцев. Зачатки последних у рыб палеонтологи обнаружили впервые, поэтому они считают, что окаменелость поможет более детально изучить процессы, происходившие в позднедевонский период, когда данные доисторические представители фауны вышли из воды на сушу.

По словам учёных, исследовавших найденный в Канаде скелет, особенности строения плечевой кости в грудном плавнике также, как и зачатки пальцев, свидетельствуют о наличии черт, присущих ранним амфибиям. Elpistostege, скорее всего, не окажется предком человека, однако является «промежуточным звеном» между тетраподами и рыбами.



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