Стали известны расценки на размещение рекламы в Instagram дочери Анастасии Заворотнюк

19.03.2020, 22:09, Разное

Старшая дочь продолжающей борьбу с тяжёлым недугом актрисы Анастасии Заворотнюк в последнее время начала активнее развивать собственный аккаунт в Instagram. Как стало известно, Анна Стрюкова будет размещать в аккаунте рекламу и её менеджер озвучил установленные расценки.

За несколько прошедших месяцев дочь Заворотнюк крайне редко публиковала новые посты в соцсети, однако в последнее время начала активнее делиться с подписчиками размышлениями на разные темы, рассказывать о своём состоянии и размещать архивные фото.

Некоторое время назад в шапке профиля появились данные о менеджере, связавшись с которым на странице Стрюковой можно разместить рекламу. Как стало известно, пост рекламного характера в разделе Stories обойдётся заказчику в сумму около 15 000 рублей, а вот за информацию в ленте придётся выложить примерно в три раза больше – 50 000 рублей.



Стоит отметить, что расценки у дочери Анастасии Заворотнюк не столь высокие, как у большинства звёзд. Вероятно, это связано со сравнительно небольшим числом подписчиков, на сегодняшний день составляющим менее 95 тысяч.