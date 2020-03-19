Le Figaro – «привить экономику» от пандемии так же важно, как победить болезнь

19.03.2020, 21:55, Новости дня

Эпидемия коронавируса «гигантской волной» ударила по существующему миропорядку и экономической системе, пишет в своей статье для Le Figaro политолог Жан-Кристоф Гальен. И последствия, он уверен, будут серьёзными для десятков миллионов людей по всему миру. Так что он призывает политиков и экономистов разработать комплекс эффективных и масштабных мер по восстановлению реальной экономики после пандемии.



Reuters

Человечество не извлекло уроков из атипичной пневмонии, не подготовилось и к эпидемии коронавируса как следует. «Новая смерть, экономическая и социальная, сейчас распространяется ещё быстрее и шире», — пишет политолог Жан-Кристоф Гальен в своей статье для Le Figaro.

Если погибло на данный момент 5 тыс. человек, то жизнь изменится у нескольких десятков миллионов, если правительства разных стран не предпримут кардинальных действий. Речь идёт о банкротствах, увольнениях, неоплаченных счетах, всеобщей закредитованности.

Автор статьи предлагает помимо борьбы против самой болезни «привить экономику против нынешнего выгорания». По его словам, фармацевтическая безопасность населения стала жертвой краткосрочных интересов финансовой элиты. Так, Китаю позволили стать «фабрикой для мира в эпоху глобализации». И в итоге, когда Китай «кашлянул», всю планету «бросило в жар».

По словам политолога, эпидемия, «словно гигантская волна», ударила по геополитической и финансовой обстановке, которая и без того бурлила. Последствия не заставили себя ждать: биржи стали одна за другой закрываться, между Россией, Саудовской Аравией и США разразилась нефтяная война, а в Сирии возобновились боевые действия и миграционный кризис.

«Нам нужны врачеватели-медики, которые найдут медицинское решение, но нужны и врачеватели экономики, которые придумали бы эффективные и долгосрочные ответы, и особенно политики, которые взяли бы на себя ответственность и гарантировали бы будущее без уязвимостей». И учитывая, что коронавирус смертельнее многих других болезней, ответ на него должен быть массовым, быстрым, скоординированным и лёгким в реализации.

Сейчас Китай, который первым пострадал от эпидемии, из кризиса уже выходит. Его экономика ослаблена, но Си Цзиньпин одержал и личную победу, и показал силу китайской политической системы по сравнению со слабостями Запада.

При этом по мере продвижения вируса на Запад разразилась и нефтяная война, отмечает автор статьи. Союзник Соединённых Штатов Саудовская Аравия без предупреждения решила снизить цены на нефть. «Очевидно, Москва за ней последовала». Но и Москва, и Эр-Рияд при их резервах и затратах на производство могут справиться с такой низкой ценой на нефть. А вот США со своим сжиженным газом её не потянут, отмечает автор статьи. Если цены останутся на этом уровне, то вся американская отрасль добычи углеводородов может исчезнуть. В результате будут закрываться производства, вырастет безработица, пойдёт рецессия сначала на региональном, а потом на национальном уровне.

Сирия по-прежнему остаётся зоной столкновения глобальных сил, а теперь ещё и зоной экономического конфликта. По словам автора статьи, Россия, Китай, Турция и другие могли наблюдать и извлекать выгоду из слабости и колебаний США в отношении этого региона. А сейчас же каждый пытается принять участие в появлении нового многополярного мира. Так, даже ОПЕК, который должен контролировать рынки, оказался парализован несогласованными действиями Саудовской Аравии, которая считалась союзником США. И эту ситуацию автор статьи считает показательной.

Что же до Европы, то она оказалась «в санитарном, экономическом и геополитическом пекле, подожжённом искрой коронавируса». Италию союзники по ЕС оставили на произвол судьбы, и после эпидемии она вернётся в рецессию. Помимо коронавируса, Греция и Болгария ещё и сталкиваются с «циничным шантажом» Эрдогана по вопросу сирийских беженцев. Главный союзник Европы США, где сейчас в разгаре предвыборная компания, сами столкнулись с потерей стратегических позиций и с новыми экономическими обстоятельствами. В итоге ЕС приходится бороться с вызовом, равных которому ещё не было со времён Второй мировой войны.

Автор статьи в Le Figaro настаивает: в такой ситуации необходим план конкретных действий в области реальной экономики, а не банков и инвестиционных фондов, которым в основном помогали в 2009 году.