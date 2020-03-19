 

Мнение: Богородица прогоняет Путина

19.03.2020, 21:54, Разное

Дешевле 20??! “Эр-Рияд намерен увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, а экспорт – почти в 1,5 раза, с 7 до 10 млн баррелей в день. Со скидкой в 10,25 доллара к Brent, то есть дешевле 20 долларов”.

Блин, саудиты реально начали войну на уничтожение! Чем все-таки наши дебилы их так разозлили, что они уже готовы цены на нефть обвалить ниже двадцатника?? И ведь – чисто рыночными методами, не придерешься! В такой новой реальности доллар не только быстро дойдет до 100 – он и до 150 может упасть!

Вопрос – а чем будет жить Россия в такой ситуации, даже уже неважно – с вирусом или без вируса? Нам ведь, по большому счету, кроме нефти и газа больше нечего предложить миру. Танки Армата – и те сняли с производства, даже не начав его толком. Да и кому они были бы нужны…

Скажу уж совсем крамольную вещь: в таком мире, боюсь, и изгнание Путина не поможет. Путина-то мы выгоним, не вопрос – а дальше-то что делать будем?!! Этак в итоге всем и 90е доброй сказкой покажутся… Богородица услышала, с почти 10-летним опозданием, молитву “Пуссей”, вот только говорит она почему-то с явным арабским акцентом.

Вчера, кстати, был в “Перекрестке” у метро: гречка – ладно, меня поразили овощные стеллажи. Люди к вечеру вынесли – полностью – всю картошку. КАРТОШКУ, КАРЛ!! А также заодно – весь лук и всю морковку.

Клубнику и баклажаны не тронули.

Источник: Размышления вольного социолога



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